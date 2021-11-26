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Кудряшов про автогол: «Сафонов сказал: «Если бы мяч был на 5 сантиметров ближе к центру, я бы его потащил»

Кудряшов рассказал, как обсудил с Сафоновым свой автогол в матче с Хорватией
11:00
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал о разговоре с голкипером Матвеем Сафоновым после матча с Хорватией (0:1).

В самолете разговаривал с Виталием Витальевичем Кафановым и Матвеем Сафоновым. С Матвеем проговорили часа полтора. Думаю, вратари чаще бывают в подобных ситуациях, потому что их ошибки бросаются в глаза — у полевых не всегда так. Долго общались на эту тему. Он сказал, что такое бывает, в таких случаях нельзя замыкаться в себе и сдаваться. Закончили на том, что признали: хорваты его так и не пробили, зато пробил я... Матвей сказал: «Если бы мяч был на 5 сантиметров ближе к центру, я бы его потащил».

Из-за поражения в матче с Хорватией сборная России заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и не смогла напрямую выйти на мировое первенство. Теперь российской команде предстоит участие в стыковых матчах.

Кудряшов стал автором автогола в игре с хорватами. Этот мяч оказался единственным в матче.

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

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Севастиан Терлецкий все материалы автора Максим Алланазаров все материалы автора
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