Кобелев объяснил, от чего будет зависеть результат сборной России в стыковых матчах

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о шансах сборной России на выход на ЧМ-2022 через стыковой турнир.

«До стыковых игр еще четыре месяца. За это время все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону — и для нас, и для остальных. Те же травмы у футболистов возникают достаточно внезапно и могут преследовать любой коллектив. От этого и будет многое зависеть. А обсуждать, насколько удобный попался соперник подопечным Карпина, стоит в марте, а не после жеребьевки. Обсудить вероятность выхода тоже можно будет уже ближе к самому матчу. Будет зависеть от того, кто именно достанется, и от готовности футболистов в конкретный период. Нас же ожидает зимний перерыв, а в Европе будут играть без него. Поэтому сейчас это напоминает гадание на кофейной гуще», — цитирует RT Кобелева.

Сегодня, 26 ноября, состоится жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022. Сборная России попала в число «сеяных» команд при жеребьевке, в первом раунде россияне сыграют с Австрией, Польшей, Македонией, Турцией или Чехией. Команда Валерия Карпина не сможет встретится с Украиной, которая попала в число «несеяных» команд по решению УЕФА.

Полуфинальные матчи стыкового турнира пройдут с 24 по 25 марта 2022 года, финальные — с 28 по 29 марта.