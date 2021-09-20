Карпин прокомментировал вызов Дзюбы в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.

«На старте сезона Дзюба не играл какие-то игры. А те, в которых играл, провел не лучшим образом. Против «Ахмата» выглядел получше. Это расширенный список. Дальше будем смотреть, как футболисты из этого списка будут себя показывать», — сказал Карпин.

В состав сборной вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Артем Дзюба. 34-летний хавбек «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).