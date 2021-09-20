Спиридонов: «Дзюба сборной на хрен не нужен. Пускай лучше деревянный Заболотный играет»
Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре «СЭ» прокомментировал вызов Артема Дзюбы и Дениса Глушакова в сборную России на октябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022.
«Глушаков заслужил вызов, а Дзюба нам там на хрен не нужен. Не изменил ли Карпин себе? Не знаю, он главный тренер, ему решать. Может быть, это его ошибка или вышестоящее руководство попросило вызвать. РПЛ же — лига «Газпрома». Здесь все решают они. Это мое субъективное мнение. Если Дзюба не выходит в стартовом составе в своем клубе, не надо его и в сборной выпускать. Пускай лучше деревянный Заболотный играет», — сказал Спиридонов «СЭ».
В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду
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