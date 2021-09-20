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Спиридонов: «Дзюба сборной на хрен не нужен. Пускай лучше деревянный Заболотный играет»

14:06
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Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре «СЭ» прокомментировал вызов Артема Дзюбы и Дениса Глушакова в сборную России на октябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

«Глушаков заслужил вызов, а Дзюба нам там на хрен не нужен. Не изменил ли Карпин себе? Не знаю, он главный тренер, ему решать. Может быть, это его ошибка или вышестоящее руководство попросило вызвать. РПЛ же — лига «Газпрома». Здесь все решают они. Это мое субъективное мнение. Если Дзюба не выходит в стартовом составе в своем клубе, не надо его и в сборной выпускать. Пускай лучше деревянный Заболотный играет», — сказал Спиридонов «СЭ».

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Сергей Федоров все материалы автора

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