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Губерниев о вызове Глушакова и Дзюбы в сборную: «Снимаю шляпу перед Карпиным»

13:50
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение Дениса Глушакова и Артема Дзюбы в расширенный состав сборной Росиии на октябрьские матчи.

«Прекрасно, они заслужили. Я снимаю шляпу перед Карпиным, потому что он все делает правильно. Люди, которые начали играть здорово, сразу же были вызваны. Особенно это касается Глушакова. Мне кажется, что для Дзюбы это некий аванс. В сборной должны играть сильнейшие, и они там играют!» — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 20 сентября, был опубликован расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В состав сборной вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Артем Дзюба. 34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.

Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

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Ф2 (-1)

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Тоттенхэм 0
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