Губерниев о вызове Глушакова и Дзюбы в сборную: «Снимаю шляпу перед Карпиным»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение Дениса Глушакова и Артема Дзюбы в расширенный состав сборной Росиии на октябрьские матчи.

«Прекрасно, они заслужили. Я снимаю шляпу перед Карпиным, потому что он все делает правильно. Люди, которые начали играть здорово, сразу же были вызваны. Особенно это касается Глушакова. Мне кажется, что для Дзюбы это некий аванс. В сборной должны играть сильнейшие, и они там играют!» — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 20 сентября, был опубликован расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В состав сборной вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Артем Дзюба. 34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.

Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду