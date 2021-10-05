Карпин объяснил вызов Адамова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитник «Урала» Арсен Адамов получил вызов в команду.

— Это перспективный защитник с хорошим задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова вызвать, но перспективнее Адамов. У нас есть опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому у него есть опыт выступления за сборную.

21-летний футболист впервые вызывается в состав национальной команды.

В октябре сборная России сыграет два матча — против Словакии 8 октября и против Словении 11 октября.