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Карпин объяснил вызов Адамова в сборную России

19:23
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитник «Урала» Арсен Адамов получил вызов в команду.

— Это перспективный защитник с хорошим задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова вызвать, но перспективнее Адамов. У нас есть опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому у него есть опыт выступления за сборную.

21-летний футболист впервые вызывается в состав национальной команды.

В октябре сборная России сыграет два матча — против Словакии 8 октября и против Словении 11 октября.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры