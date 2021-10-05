Карпин рассказал о травме Глушакова
19:20
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги тренировки национальной команды.
— Рассчитываете ли на Глушакова в первом матче?
— Еще не могу сказать точно, что рассчитываем. Сегодня на поле уже был. Завтра посмотрим, как отреагирует на нагрузку.
— Для чего сегодня на тренировке были игроки молодежки?
— Надеюсь, что эта история не продолжится. Это было сделано для того, чтобы дать паузу Джикии и Кузяеву, много сыграли в последнее время.
— Довольны ли формой?
— Не могу сказать. Процент жира стал лучше, но билинейно значит, что форма стала лучше.
— Насколько критична потеря Головина?
— Не только Головина, но потеря всех игроков нежелательно.
— Будете ли ждать Самошникова до последнего?
— В Казань прилетим и посмотрим. Мы на связи.
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