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Карпин рассказал о травме Глушакова

19:20
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги тренировки национальной команды.

— Рассчитываете ли на Глушакова в первом матче?

— Еще не могу сказать точно, что рассчитываем. Сегодня на поле уже был. Завтра посмотрим, как отреагирует на нагрузку.

— Для чего сегодня на тренировке были игроки молодежки?

— Надеюсь, что эта история не продолжится. Это было сделано для того, чтобы дать паузу Джикии и Кузяеву, много сыграли в последнее время.

— Довольны ли формой?

— Не могу сказать. Процент жира стал лучше, но билинейно значит, что форма стала лучше.

— Насколько критична потеря Головина?

— Не только Головина, но потеря всех игроков нежелательно.

— Будете ли ждать Самошникова до последнего?

— В Казань прилетим и посмотрим. Мы на связи.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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