Канчельскис надеется на победу сборной России в матче против Словакии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии.

«Надеюсь, что мы обыграем Словакию. Мы все понимаем, что нам нужна победа. Будем болеть и переживать. Настораживает ли такое количество травмированных игроков? Бывает и такое. Футбол — самый травмоопасный спорт в мире. Тот, кто выйдет, должен доказать, что он способен играть. Игрокам надо доверять и давать шанс. Кого вызвали, те пусть и доказывают, что они достойны играть за сборную России. У нас есть футболисты, которые должны доказывать. Даже та самая молодежь», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч Россия — Словакия пройдет в Казани в пятницу, 8 октября, начало — в 21.45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — на третьей строчке с 9 баллами.