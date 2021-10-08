Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Ожидания тревожные, но болельщик может ожидать только победы. Соперник непростой, а ситуация у нас сложная. Про Россию сказано: «У ней особенная стать — в Россию можно только верить». Вот это сейчас очень подходит к нашей сборной. В нее можно только верить. Если наши победят, это будет необъяснимо. Только нашими молитвами такое возможно. Так что будем молиться», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Баринов считает, что на результате скажутся отсутствие Марио Фернандеса и состояние Федора Смолова.

«Конечно, травмы скажутся, но и отсутствие Фернандеса тоже. Это был лучший игрок в нашей команде. У нас сейчас в чемпионате нет игрока, который был бы равен ему. Нашей сборной не хватает трудолюбия и понимания, которые были у него. Фернандес — серьезная потеря. От Смолова тоже многое зависит. Как он себя чувствует. Прошла у него засуха или нет», — добавил Баринов «СЭ».

Матч Россия — Словакия пройдет в Казани в пятницу, 8 октября, начало — в 21.45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — на третьей строчке с 9 баллами.