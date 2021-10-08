Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Фетисов — о травмах в сборной России: «Чем игроки занимались в начале сезона? Абсурдная история»

Вячеслав Фетисов назвал абсурдной ситуацию с травмированными в сборной России по футболу
12:25
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Конечно, буду болеть за наших! Ожидания самые радужные, — сказал Фетисов «СЭ». — Все будет зависеть от нашей команды. Выиграют все матчи — поедут на чемпионат мира. Я желаю им побед, чтобы команда понимала, во что она играет. Я смотрел игры Италия — Испания и Франция — Бельгия. Это какой-то космос! Ребята играют с такой самоотдачей. Примеры у нашей команды перед глазами есть, пусть стараются!»

Сборная России. Без Дзюбы, Головина, Фернандеса, Зобнина. И — без права на ошибку. Может, к лучшему, что Россия приперта к стенке?

Также Фетисов высказался о большом количестве травмированных игроков в сборной России.

«Травмы в начале сезона — следствие плохой подготовки. Чем игроки занимались в начале сезона? Абсурдная история. Это не вина тренерского штаба сборной. Футболисты готовятся в клубах. Травмы получаешь, когда не готовишься», — добавил Фетисов.

Матч Россия — Словакия пройдет в Казани в пятницу, 8 октября, начало — в 21.45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — на третьей строчке с 9 баллами.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — на третьей строчке с 9 баллами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
Читайте также
Телохранитель Гретцки чуть не убил соперника! Это поставило точку в карьере крутого тафгая
2
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры