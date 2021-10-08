Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Конечно, буду болеть за наших! Ожидания самые радужные, — сказал Фетисов «СЭ». — Все будет зависеть от нашей команды. Выиграют все матчи — поедут на чемпионат мира. Я желаю им побед, чтобы команда понимала, во что она играет. Я смотрел игры Италия — Испания и Франция — Бельгия. Это какой-то космос! Ребята играют с такой самоотдачей. Примеры у нашей команды перед глазами есть, пусть стараются!»

Также Фетисов высказался о большом количестве травмированных игроков в сборной России.

«Травмы в начале сезона — следствие плохой подготовки. Чем игроки занимались в начале сезона? Абсурдная история. Это не вина тренерского штаба сборной. Футболисты готовятся в клубах. Травмы получаешь, когда не готовишься», — добавил Фетисов.

Матч Россия — Словакия пройдет в Казани в пятницу, 8 октября, начало — в 21.45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — на третьей строчке с 9 баллами.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — на третьей строчке с 9 баллами.