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2 декабря, 23:36

Роналду высоко оценил игру сборной Кореи в матче с Португалией на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от Южной Кореи (1:2) в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Никто не любит проигрывать. Мы заранее знали, что вышли в плей-офф. Понимали, что не станем первыми, только если случится маленькое чудо. Не хочу оправдывать себя этим. Корея сыграла хорошо, и она заслуживает похвалы. Мы должны извлечь урок. В плей-офф должны победить, мы хотим пройти в следующий раунд», — приводит слова Роналду O Jogo.

Португалия вышла в плей-офф турнира с первого места из группы Н (6 очков), со второго — Корея (4 очка).

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Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
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