Де Арраскаэта признан лучшим игроком матча Гана — Уругвай

Полузащитник сборной Уругвая Джорджиан Де Арраскаэта стал лучшим игроком матча третьего тура группового турнира ЧМ-2022 против национальной команды Ганы (2:0), сообщается на официальном сайте Международной Федерации футбола (ФИФА).

28-летний хавбек оформил дубль в этой встрече. Однако победы не хватило его команде для выхода в плей-офф.

Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка в турнирной таблице группы Н, но уругвайцы не смогли выйти в плей-офф турнира, уступив корейцам по дополнительным показателям. Португалия заняла первое место в группе (6 очков), Гана — последняя (3 очка).