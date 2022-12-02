Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

2 декабря, 23:22

Де Арраскаэта признан лучшим игроком матча Гана — Уругвай

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Уругвая Джорджиан Де Арраскаэта стал лучшим игроком матча третьего тура группового турнира ЧМ-2022 против национальной команды Ганы (2:0), сообщается на официальном сайте Международной Федерации футбола (ФИФА).

28-летний хавбек оформил дубль в этой встрече. Однако победы не хватило его команде для выхода в плей-офф.

Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка в турнирной таблице группы Н, но уругвайцы не смогли выйти в плей-офф турнира, уступив корейцам по дополнительным показателям. Португалия заняла первое место в группе (6 очков), Гана — последняя (3 очка).

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
0
Читайте также
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польши на прокачку нефти РФ в 2023 году
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Путин обсудил с Шольцем по телефону ситуацию вокруг Украины
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сантуш назвал причины поражения Португалии от Кореи в матче ЧМ-2022

Роналду высоко оценил игру сборной Кореи в матче с Португалией на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости