Сербия — Швейцария: футболисты устроили потасовку в конце матча
Футболисты Сербии и Швейцарии устроили потасовку в конце матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022. Счет в игре 3:2 в пользу швейцарцев.
На 90+4-й минуте Никола Миленкович на краю своей штрафной толкнул руками Гранита Джаку после свистка, и началась потасовка.
Потасовка в матче Сербия — Швейцария.
В потасовке участие приняли многие футболисты обеих сборных, но желтые карточки от судьи получили только Миленкович и Джака
Потасовка в матче Сербия — Швейцария.
Потасовка в матче Сербия — Швейцария.
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