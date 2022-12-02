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2 декабря, 23:55

Сербия — Швейцария: футболисты устроили потасовку в конце матча

Анна Горшкова
Корреспондент
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Потасовка в матче Сербия — Швейцария.
Потасовка в матче Сербия — Швейцария.
Потасовка в матче Сербия — Швейцария.
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Футболисты Сербии и Швейцарии устроили потасовку в конце матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022. Счет в игре 3:2 в пользу швейцарцев.

На 90+4-й минуте Никола Миленкович на краю своей штрафной толкнул руками Гранита Джаку после свистка, и началась потасовка.

Потасовка в матче Сербия - Швейцария.
Потасовка в матче Сербия — Швейцария.

В потасовке участие приняли многие футболисты обеих сборных, но желтые карточки от судьи получили только Миленкович и Джака

Потасовка в матче Сербия — Швейцария.
Потасовка в матче Сербия — Швейцария.
Потасовка в матче Сербия — Швейцария.
Потасовка в матче Сербия — Швейцария.
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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