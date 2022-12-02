Сербия — Швейцария: футболисты устроили потасовку в конце матча

Футболисты Сербии и Швейцарии устроили потасовку в конце матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022. Счет в игре 3:2 в пользу швейцарцев.

На 90+4-й минуте Никола Миленкович на краю своей штрафной толкнул руками Гранита Джаку после свистка, и началась потасовка.

Потасовка в матче Сербия — Швейцария.

В потасовке участие приняли многие футболисты обеих сборных, но желтые карточки от судьи получили только Миленкович и Джака

Потасовка в матче Сербия — Швейцария.