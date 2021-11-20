Червиченко: «Жертвами Дзюбы становятся такие команды, как «Нижний Новгород». Даже «Уралу» он не смог забить»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не смог бы помочь сборной России в заключительном матче отбора на чемпионат мира-2022 против Хорватии (0:1). По мнению специалиста, форвард петербургской команды способен забивать мячи только в ворота не самых грозных соперников.

«Как вы думаете, участники стыковых матчей посильнее, чем «Нижний Новгород»? Ну вот. И жертвами Дзюбы становятся такие команды, как «Нижний Новгород». Даже «Уралу» он не смог забить. Забивал вчера великолепно, слов нет. Особенно второй мяч, который влет забил, очень хорошо.

Но тут же вопрос в желании. Мы же все понимали, когда он говорил, что не готов, — он лукавил. И на самом деле готов прекрасно. Вопрос упирается в то, кто сделает первый шаг. Я думаю, Карпин его делать не будет. Дзюба, поскольку он сам сказал, что не готов, а сейчас показывает хорошую игру, должен позвонить тренеру и сказать, что готов. В этой ситуации, я думаю, никто не будет ломаться, как малые дети, а скажут: «Раз готов, давай приезжай и играй». И все. Но что его уговаривать никто не будет, на мой взгляд, очевидно.

Поможет он или не поможет? В матче с хорватами он, думаю, ничем не помог бы. Большой тяжелый игрок на том поле, похожем на болото вряд ли мог что-то сделать, тем более наша команда не атаковала совсем. В стыках? Ну, смотря кто достанется. Но тут исключительно все зависит от него. Захочет — будет помогать, не захочет — не будет», — сказал Червиченко «Газете.Ru».

Сборная России заняла второе место в группе отбора к ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах. Жеребьевка пройдет 26 ноября.