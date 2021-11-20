Глебов: «Мне нравится доширак и могу себе его позволить съесть раз в 3-4 месяца»
Полузащитник сборной России и «Ростова» Даниил Глебов рассказал о том, как отреагировал на активное обсуждение его истории в Instagram с поеданием доширака.
«Мы такие же люди как и все и тоже имеем право есть что-то вредное. Понятно, что не на постоянной основе, но иногда можем расслабиться, — сказал игрок в интервью YouTube-каналу сборной России. — Мне нравится доширак, я могу себе его позволить, естественно не каждый день. Раз в 3-4 месяца могу съесть. Это вкус детства для меня и люди должны понять».
Также Глебов спокойно относится к запрету сахара в сборной России.
«Когда я только перешел в «Ростов» к Карпину, то мне измерили жировую и она была достаточно большая. Мне написали питание правильное, что можно есть, что нельзя. Естественно, первое время было тяжело отказываться от много, но сейчас для меня это как встать сутра и почистить зубы».
Некоторое время назад 22-летний футболист выкладывал в сторис Instagram, как он ест доширак и хлеб с сосиской.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю