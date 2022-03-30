Жеребьевка ЧМ-2022: какие сборные составят первую корзину?

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2022 пройдет 1 апреля в Катаре. Перед ней всех уже определившихся, а также потенциальных участников распределят по четырем корзинам на основании рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), который объявят 31 марта.

Уже понятно, кто попадет в первую корзину — то есть войдет в число восьми «маток». Компанию хозяйке турнира сборной Катара составят команды Англии, Аргентины, Бразилии, Бельгии, Испании, Португалии и Франции.

Во вторую корзину точно войдут Германия, Голландия, Дания, Уругвай, Хорватия, Швейцария, в третью — Иран, Корея, Марокко, Польша, Сербия, Япония.

В четвертой корзине окажутся Гана, Камерун, Саудовская Аравия, Эквадор, а также победитель стыковых матчей в Европе (Шотландия, Украина или Уэльс) и победители межконтинентальных стыков.