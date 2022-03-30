Мбаппе отказался от участия в жеребьевке ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Кильян Мбаппе отказался от участия в церемонии жеребьевки группового этапа финального стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

По информации источника, у Федерации футбола Франции была договоренность с организаторами чемпионата мира-2022, но сам футболист отказался принимать в этом участие, сказав, что он не является капитаном сборной.

Сообщается, что Мбаппе в день жеребьевки должен быть в расположении «ПСЖ». Парижанам 3 марта предстоит играть матч чемпионата Франции против «Лорьяна».

На данный момент определились 27 из 32 национальных сборных, которые примут участие в чемпионате мира в Катаре. Жеребьевка состоится 1 марта в Дохе. Начало — 19.00.