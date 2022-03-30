На 48-й минуте финального стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Польша — Швеция (2:0) арбитр Даниэле Орсато ошибочно назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля. Его успешно выполнил Роберт Левандовски, чей гол принес победу польской команде и путевку в Катар.

Момент матча Польша — Швеция.

Момент матча Польша — Швеция.

Момент матча Польша — Швеция.

Итальянский рефери неверно квалифицировал действия Йеспера Чельстрема и Гжегожа Крыховяка. Швед бежал к мячу и пытался сыграть в него, а поляк сделал движение в сторону от мяча — в направлении соперника. Крыховяк подставился под Чельстрема, пытаясь заработать пенальти, и достиг своей цели.