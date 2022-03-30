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Сегодня, 13:50

Польша — Швеция: Крыховяк обманул судью — его сборная вышла на ЧМ-2022

Крыховяк обманул судью в матче отбора на ЧМ-2022
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Момент матча Польша — Швеция.
Момент матча Польша — Швеция.
Момент матча Польша — Швеция.
Момент матча Польша — Швеция.
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На 48-й минуте финального стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Польша — Швеция (2:0) арбитр Даниэле Орсато ошибочно назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля. Его успешно выполнил Роберт Левандовски, чей гол принес победу польской команде и путевку в Катар.

Момент матча Польша — Швеция.
Момент матча Польша — Швеция.
Момент матча Польша — Швеция.
Момент матча Польша — Швеция.
Момент матча Польша — Швеция.
Момент матча Польша — Швеция.

Итальянский рефери неверно квалифицировал действия Йеспера Чельстрема и Гжегожа Крыховяка. Швед бежал к мячу и пытался сыграть в него, а поляк сделал движение в сторону от мяча — в направлении соперника. Крыховяк подставился под Чельстрема, пытаясь заработать пенальти, и достиг своей цели.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Голы
Левандовски, 49 (1:0), Зелиньски, 73 (2:0)
Польша
Щенсны Кэш Беднарек Глик Берешиньски Гуральски (Крыховяк, 46) Модер Белик Шиманьски Зелиньски (Букса, 89) Левандовски
Швеция
Ульсен Крафт Линделеф Даниэльсон (Ибрагимович, 80) Аугустинссон Форсберг Ольссон (Карлссон, 81, Сванберг, 67) Кулушевски Куайзон (Эланга, 68) Исак
Предупреждения
Гуральски 38’, Модер 52’, Левандовски 77’, Белик 81’  -  Исак 81’, Кулушевски 90+2’
Судьи
Орсато (Италия)

Гжегож Крыховяк
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Швеции по футболу
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