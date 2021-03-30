Словакия — Россия: Шкриньяр открыл счет в первом тайме, Джикия и Фернандес держали друг друга
22:23
Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр отличился в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды России.
Шкриньяр открыл счет на 38-й минуте встречи. Словацкий футболист вышел на подачу углового и точно пробил головой по воротам Антона Шунина.
В то же время защитники россиян Георгий Джикия и Мариу Фернандес в борьбе за позицию в штрафной схватили друг друга.
Джикия с Марио норм разобрали соперников ?#СловакияРоссия pic.twitter.com/GgsjJ8JHDS— Руслан Абушкин (@abushkin2) March 30, 2021
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Зачет
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28
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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