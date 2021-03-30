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Словакия — Россия: Шкриньяр открыл счет в первом тайме, Джикия и Фернандес держали друг друга

22:23
Милан Шкриньяр (справа). Фото Reuters
Милан Шкриньяр (справа). Фото Reuters
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Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр отличился в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды России.

Шкриньяр открыл счет на 38-й минуте встречи. Словацкий футболист вышел на подачу углового и точно пробил головой по воротам Антона Шунина.

В то же время защитники россиян Георгий Джикия и Мариу Фернандес в борьбе за позицию в штрафной схватили друг друга.

Словакия — Россия

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