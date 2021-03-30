Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр отличился в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды России.

Шкриньяр открыл счет на 38-й минуте встречи. Словацкий футболист вышел на подачу углового и точно пробил головой по воротам Антона Шунина.

Шкриньяр оказался один в нашей штрафной и прошил Шунина ?



Уходим на перерыв, уступая в счете. Во втором тайме ждем ответ от наших парней:https://t.co/xydODSVono pic.twitter.com/ZmU8VdwXC6 — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

В то же время защитники россиян Георгий Джикия и Мариу Фернандес в борьбе за позицию в штрафной схватили друг друга.