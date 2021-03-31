Мак считает, что Словакия обыграла Россию благодаря боевому духу

Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной России (2:1).

«Нам очень нужна была эта победа, — цитирует Мака официальный сайт УЕФА 31 марта. — Это невероятно, насколько мы выложились на поле. Это не был красивый футбол, но благодаря боевому духу мы заслужили победу. После первых двух матчей мы сказали, что вложим всю душу в этот матч. Эта победа для болельщиков».

Мак забил решающий мяч в этой игре. Также отличился Милан Шкриньяр. У россиян гол забил Мариу Фернандес.