Мак считает, что Словакия обыграла Россию благодаря боевому духу
01:55
Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной России (2:1).
«Нам очень нужна была эта победа, — цитирует Мака официальный сайт УЕФА 31 марта. — Это невероятно, насколько мы выложились на поле. Это не был красивый футбол, но благодаря боевому духу мы заслужили победу. После первых двух матчей мы сказали, что вложим всю душу в этот матч. Эта победа для болельщиков».
Мак забил решающий мяч в этой игре. Также отличился Милан Шкриньяр. У россиян гол забил Мариу Фернандес.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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