Семин — о российских клубах в Суперлиге: «Дюков принимает правильные решения. Примет и на этот раз»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном участии российских клубов в Суперлиге.

«Считаю, что все возможно, все реально. У нас очень опытный президент РФС Александр Дюков. Думаю, он все время принимает правильные решения. И примет на этот раз», — сказал Семин «СЭ».

Ранее стало известно, что организаторы Суперлиги предусматривают участие в турнире команд из чемпионата России.

В декабре 2023-го суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги в ее споре с УЕФА и ФИФА и разрешил турниру вести свою деятельность без разрешения от других организаций. Ожидается, что в аналоге Лиги чемпионов будут участвовать 64 клуба.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).