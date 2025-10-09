Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Суперлига

9 октября, 23:24

Лапорта призвал клубы Суперлиги вернуться к диалогу с УЕФА

Руслан Минаев

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил свое намерение выйти из проекта Суперлиги и вернуться к диалогу с УЕФА, о чем призвал и другие клубы.

«Барса» работает над налаживанием отношений с УЕФА. Мы достигаем соглашения с УЕФА ради блага футбола, ради мира в европейском футболе. Есть вещи, которые и Суперлига, и УЕФА могут совместно изучить. Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» чувствует очень тесную связь с УЕФА.

Нападающий &laquo;Барселоны&raquo; Ламин Ямаль и&nbsp;нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус.Суперлига возвращается? «Реал» и «Барселона» предложили УЕФА реформировать Лигу чемпионов в новый турнир для богатых

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако после угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

В декабре 2023-го суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги в ее споре с УЕФА и ФИФА и разрешил турниру вести свою деятельность без разрешения от других организаций.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
УЕФА
Читайте также
Итоговое соглашение по прекращению огня в Газе подписано в Шарм-эш-Шейхе
Литовская велогонщица отказалась встать рядом с россиянкой на пьедестале почета
Кто и за что получил Нобелевскую премию в этом году. Разбор
Турнир UFC Fight Night де Риддер — Аллен пройдет в Ванкувере в ночь с 18 на 19 октября
Немецкие ученые назвали возраст начала биологического старения
Бывший тренер Головина отказал. Как «Спартак» ищет нового рулевого
Популярное видео
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Непомнящий считает, что участие российских клубов в Суперлиге надо приветствовать

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости