Лапорта призвал клубы Суперлиги вернуться к диалогу с УЕФА

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил свое намерение выйти из проекта Суперлиги и вернуться к диалогу с УЕФА, о чем призвал и другие клубы.

«Барса» работает над налаживанием отношений с УЕФА. Мы достигаем соглашения с УЕФА ради блага футбола, ради мира в европейском футболе. Есть вещи, которые и Суперлига, и УЕФА могут совместно изучить. Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» чувствует очень тесную связь с УЕФА.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако после угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

В декабре 2023-го суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги в ее споре с УЕФА и ФИФА и разрешил турниру вести свою деятельность без разрешения от других организаций.