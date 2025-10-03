Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов

Организаторы Суперлиги выступили с предложением снова изменить формат Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны ведут тайные переговоры в последние месяцы. Предлагается с 2027 года разделить 36 команд участников общего этапа Лиги чемпионов на две группы. 18 лучших команд по рейтингу УЕФА сыграют между собой по 8 игр, остальные 18 команд другой группы проведут столько же. Из первой группы напрямую в 1/8 финала турнира выйдут 8 лучших команд, а вторая восьмерка первой группы сыграет с лучшими восемью клубами второй в стыковых матчах.

Кроме того, изменения могут затронуть трансляции турнира. Будет создана платформа, на которой зрители смогут бесплатно смотреть матчи с рекламой или заплатить за премиум-аккаунт без рекламы.

Также в Mundo Deportivo отмечают, что отношения между организаторами Суперлиги и УЕФА серьезно улучшились в последнее время.

С 2024 года Лига чемпионов проводится в обновленном формате — 36 команд выступают в одной лиге на общем этапе турнира. Ранее 32 команды делили на 8 групп по 4 клубав каждой.