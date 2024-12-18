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Колосков — о возможном участии клубов России в Суперлиге: «Очень заманчивое для нас предложение!»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о желании организаторов Суперлиги пригласить российские команды для участия в новом турнире.

«Пока что ближе к реальности ничего тут нет. Пока есть новая идея, новое предложение, очень заманчивое для нас, новости и прочее. Если эти клубы вдруг образуют Суперлигу, выйдут из подчинения ФИФА и УЕФА и нас включат, то это не значит, что мы будем там реально участвовать. Потому что клубы, куда попадут наши команды, могут просто отказаться с нами играть. Все это благие намерения, и до реализации этих идей долгий-долгий путь предстоит. А так, приятно, конечно, раз такое предложение есть, это хорошо», — цитирует Колоскова «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось, что после ребрендинга организаторы переименовали Суперлигу в Лигу объединения. В турнире предусмотрено участие команд из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая Россию. Выступление российских клубов в Суперлиге будет зависеть от мнения участников соревнований, которые сами формируют критерии допуска.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
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В Суперлиге предусмотрели участие российских клубов

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