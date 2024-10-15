Радченко оценил вероятность приглашения российских клубов в Суперлигу

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможность приглашения российских клубов в европейскую Суперлигу.

«Я знаю, что многие хотят возвращения российских команд в такие турниры. Возможно, что нас действительно пригласят. Конечно, многое будет зависеть от внешних факторов, но мы готовы», — цитирует Радченко Metaratings.

14 октября появилась информация, что запуск Суперлиги состоится в сентябре 2025 года.