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Сегодня, 17:06

В Суперлиге предусмотрели участие российских клубов

Камила Абдурахманова
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Организаторы Суперлиги предусматривают участие в турнире команд из чемпионата России, сообщает ТАСС.

После проведенного ребрендинга организаторы решили сменить название турнира на Лигу объединения. В каждом розыгрыше турнира будут принимать участие 96 клубов, которых разделят на 4 дивизиона. В первых 2 высших дивизионах будут соревноваться по 16 команд, в остальных — по 32. Четыре лучшие команды по итогам сезона на двух высших уровнях выйдут в плей-офф и сыграют друг против друга, полуфиналы и финалы будут проводиться без ответного матча в одной стране.

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В турнир можно будет попасть тремя способами: стать победителем прошлогоднего розыгрыша, отобраться через внутреннее первенство или пройти квалификацию через плей-офф соревнований. В соревновании предусмотрено участие команд из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая Россию. Выступление российских клубов в Суперлиге будет зависеть от мнения участников соревнований, которые сами формируют критерии допуска.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: ТАСС
Суперлига (футбол)
УЕФА
ФИФА
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