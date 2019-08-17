Источник: игроком года УЕФА станет Лионель Месси

Капитан «Барселоны» Лионель Месси будет признан лучшим игроком УЕФА по итогам сезона-2018/19. Аргентинец в голосовании набрал 252 очка и обошел Виргила ван Дейка из «Ливерпуля» (224) и Криштиану Роналду из «Ювентуса» (181).

Месси уже дважды выигрывал эту награду — в 2011 и 2015 году. В сезоне-2018/19 он выиграл чемпионат Испании, стал его лучшим бомбардиром, также победил в бомбардирской гонке Лиги чемпионов и завоевал «Золотую бутсу».

Награда, как и другие призы УЕФА, будет вручена на церемонии в Монако 29 августа.