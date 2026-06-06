Источник: Олисе согласился на переход в «Реал»

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе дал согласие на переход в «Реал», сообщает Madrid Universal со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса.

По информации источника, «сливочные» осведомлены о готовности 24-летнего француза на трансфер и намерены сделать предложение о его покупке на следующей неделе.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес объявил, что в случае его победы на выборах клуб подпишет игрока за 150 миллионов евро, что станет самой дорогой покупкой в истории мадридцев.

В сезоне-2025/26 на счету Олисе 52 матча во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу. Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

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