Моуринью: «Да, Перес победил. Конечно»

Португальский тренер Жозе Моуринью отреагировал на победу Флорентино Переса на президентских выборах в «Реале».

«Да, Флорентино Перес победил. Конечно», — цитирует 63-летнего специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

После победы на выборах Перес анонсировал назначение Моуринью новым главным тренером «Реала».

Моуринью, тренировавший «Реал» с 2010 по 2013 год, фигурировал в предвыборных агитационных материалах Переса.

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