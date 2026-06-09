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9 июня, 01:07

TEAMtalk: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в Касадо

Павел Лопатко

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены подписать полузащитника «Барселоны» Марка Касадо, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, «красные дьяволы» недавно провели переговоры по 22-летнему испанцу, а «синие» держат его в поле зрения, хотя и не могут гарантировать ему регулярное место в основном составе.

Оба английских клуба пока не делали предложений, при этом, по сообщениям, «Монако» лидирует в борьбе за его подписание. Ожидается, что Касадо покинет «Камп Ноу» летом 2026 года, так как «Барселона» хочет освободить место для других приобретений.

Касадо играет за основную команду «Барселоны» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 34 матчах полузащитник отметился одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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