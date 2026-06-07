Ямаль: «Хорошо, что Дембеле выиграл «Золотой мяч». Это был неподходящий момент для меня»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, как воспринял поражение в голосовании за «Золотой мяч» — 2025.

Испанец стал вторым, первое место занял французский форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Я думал, что выиграю в тот день, но из-за того, что в тот день многое произошло, думаю, хорошо, что Дембеле забрал «Золотой мяч». К тому же, для моего личностного роста это был неправильный момент, чтобы выиграть такую награду. Я был слишком молод и не до конца воспринял бы, что это значит — стать обладателем «Золотого мяча». Еще мы с Усманом отлично ладим. Все это помогло мне подняться, момент был не самым лучшим, с тех пор я стал гораздо взрослее», — сказал Ямаль в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее Ямаль заявил, что отрастит бороду и усы, если сборная Испании выиграет ЧМ-2026.