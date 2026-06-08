Mundo Deportivo: Кукурелья уведомил «Челси» о желании перейти в «Барселону»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья хочет продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 27-летний футболист уже уведомил английский клуб о намерении сменить команду.

Отмечается, что игрока высоко оценивает главный тренер каталонцев Ханси Флик. При этом «Барселона» будет решать вопрос с трансфером Кукурельи в зависимости от ситуации с защитником Алехандро Бальде, который может покинуть команду. «Челси» оценивает испанца в 40-50 миллионов евро.

В Кукурелье также заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Реал».

В сезоне-2025/26 Кукурелья сыграл за «Челси» в 50 матчах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с синими рассчитан до лета 2029 года.

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