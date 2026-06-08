Перес после переизбрания: «Мы показали, что мы большая семья, что мы любим «Реал» и что мы готовы к будущему»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал свое переизбрание на выборах.

«Мы выиграли выборы и продолжим работать, чтобы продолжать завоевывать титулы. Мы победили на всех избирательных участках и добились второго лучшего результата в истории выборов руководителя «Реала». Первый также был достигнут нами в 2004 году. Это выдающийся результат. И я должен сказать вам, что он мог быть еще лучше, потому что почти тысяча голосов, отправленных по почте, была аннулирована — голосов, заверенных нотариусом, — из-за процедурных вопросов, которые мы будем обжаловать, поскольку считаем, что мы правы.

Я все еще здесь, и я здесь, чтобы защищать «Реал». Мы продолжим работать, чтобы «Реал» продолжал завоевывать титулы, и мы будем бороться до конца за шестнадцатый европейский кубок. Вы продемонстрировали свою приверженность и лояльность клубу. «Реал» победил. Мы подали миру пример демократии, прозрачности и сосуществования. Мы показали, что мы большая семья, что мы любим «Реал» и что мы готовы к будущему», — цитирует Переса клубная пресс-служба.

Соперником Переса на выборах был бизнесмен Энрике Рикельме.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max