Источник: «Бавария» не хочет продавать Олисе в «Реал»

«Бавария» не хочет отпускать нападающего Майкла Олисе в «Реал», сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в своих соцсетях.

Ранее президент «сливочных» Флорентино Перес объявил, что в случае его победы на выборах клуб подпишет 24-летнего футболиста за 150 миллионов евро, что станет самой дорогой покупкой в истории мадридцев.

Как отмечает источник, «Бавария» не намерена расставаться с Олисе, несмотря на то, что сам игрок не против перехода в «Реал».

Олисе выступает за «Баварию» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 52 матча во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 31 результативную передачу. Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2029-го.

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