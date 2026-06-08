RMC Sport: Конате подписал контракт с «Реалом» до 2030 года

Французский защитник Ибраима Конате подписал контракт с «Реалом», сообщает RMC Sport.

По информации источника, соглашение рассчитано до 2030 года.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес, выигравший выборы, объявил, что договорился о переходе 27-летнего француза. 31 мая «Ливерпуль» объявил об уходе Конате по окончании сезона.

Конате выступал за «Ливерпуль» с 2021 года. Он провел 183 матча, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max