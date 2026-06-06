Капелло — о Ямале: «Он может стать новым Месси»

Бывший главный тренер «Реала», «Милана» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением об уровне таланта вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

Ранее 18-летний футболист был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Испании.

«Ямаль превосходит всех: он умеет забивать и при этом играет на команду. Возможно, мама и папа немного давят на него, но его талант не вызывает никаких сомнений. Он может стать новым Месси. Ради таких футболистов не жалко отдать деньги за билет», — цитирует Капелло

La Gazzetta dello Sport.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых он выступает с 2023 года. В сезоне-2025/26 футболист провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 24 голами и 18 результативными передачами.

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