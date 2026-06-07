Президент «Баварии» Хайнер: «Если «Реал» хочет прислать предложение за Олисе, то может себя не утруждать»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал потенциальный интерес «Реала» к форварду Майклу Олисе.

Ранее сообщалось, что «сливочные» могут предложить за вингера 150 миллионов евро.

«Олисе — игрок «Баварии», у него долгосрочный контракт с клубом. Мы не являемся продающим клубом. Если Флорентино Перес захочет прислать нам предложение, чего он до сих пор еще не сделал, он может не утруждать себя этим», — цитирует Хайнера Bayern & Germany.

Олисе выступает за «Баварию» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 52 матча во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 31 результативную передачу. Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2029-го.