Президент «Комо» Суварсо высказался о возможном возвращении Нико Паса в «Реал»

Президент «Комо» Мирван Суварсо рассказал, от чего зависит будущее полузащитника Нико Паса на фоне слухов о его возвращении в «Реал».

Аргентинский хавбек выступал за молодежные команды «Королевского клуба» с 2016 по 2024 год, после чего перешел в «Комо». «Реал» сохранил за собой опцию обратного выкупа футболиста за 10 миллионов евро.

«Останется ли Нико Пас на еще один год? Только «Реал» принимает решение. Мы ждем, все зависит от них», — приводит слова Суварсо инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне-2025/26 21-летний аргентинец забил 13 голов и отдал 8 результативных передач в 40 матчах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

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