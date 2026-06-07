Перес лидирует на президентских выборах «Реала» с 61 процентом голосов

Флорентино Перес лидирует на президентских выборах «Реала» с 61 процентом голосов, сообщает AS.

У его конкурента, испанского бизнесмена Энрике Рикельме — 39 процентов голосов. Отмечается, что при подсчете голосов не учитывались те, что были поданы в электронном виде.

Голосование завершится примерно в 21.00 по московскому времени. Всего в нем имели право принять участие 75 219 человек. Рекордная явка на президентских выборах «Реала» была зафиксирована в 2000 году — 33 116 человек.