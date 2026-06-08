Перес: «Мы приветствуем одного из лучших тренеров в мире — «мадридиста» Жозе Моуринью»

Президент «Реала» Флорентино Перес после своего переизбрания сообщил, что новым главным тренером команды станет португальский специалист Жозе Моуринью.

«Мы продолжим гордиться стадионом «Сантьяго Бернабеу» — лучшим стадионом в мире. Гордиться тем, что у нас лучшие игроки в мире, гордиться тем, что мы приветствуем одного из лучших тренеров в мире — «мадридиста» Жозе Моуринью. И будьте уверены: с тех пор как я стал президентом, «Реал» был, есть и всегда останется в собственности своих членов», — цитирует 79-летнего Переса клубная пресс-служба.

Моуринью, тренировавший «Реал» с 2010 по 2013 год, фигурировал в предвыборных агитационных материалах Переса.

Перес руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год и с 2009 года по настоящее время. Под его руководством команда семь раз выиграла Лигу чемпионов, три раза — Кубок Испании, семь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Лигу чемпионов, шесть раз — Суперкубок УЕФА, два раза — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max