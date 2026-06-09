Источник: Пепе может войти в тренерский штаб Моуринью в «Реале»

Бывший защитник «Реала» Пепе может присоединиться к тренерскому штабу Жозе Моуринью в мадридской команде, сообщает журналист Хорхе Пикон.

По данным источника, экс-защитник сборной Португалии и «сливочные» близки к соглашению.

Пепе — 43 года. Защитник играл за «Реал» с 2007 по 2017 годы. В 2024-м футболист завершил профессиональную карьеру. Вместе с «Реалом» Пепе трижды выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что в случае его переизбрания команду возглавит Моуринью. 8 июня 79-летний функционер выиграл выборы, победив Энрике Рикельме.