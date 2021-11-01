У Хиддинка были Акинфеев, Игнашевич и Аршавин, но Павлюченко неправ. 5:0 нынешней сборной они не загрузили бы

Разбираемся, насколько прав бывший нападающий нашей национальной команды.

«Ребята, до свидания!»

На днях в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко зажег, резко раскритиковав телеведущего Дмитрия Губерниева. Тот не остался в долгу и ответил экс-форварду «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива».

За этим медиабаттлом осталась в тени другая острая фраза Павлюченко.

— Я сравниваю сегодняшнюю сборную с командой 2008 года, — сказал Роман. — Некоторые игроки сейчас говорят о том, что обыграли бы ту команду. Вася Березуцкий так в интервью сказал. Что сегодняшняя сборная сильнее той. Я его встретил и сказал: «Вася, ты что, с ума сошел? Что ты несешь?» Сравниваю команды по позициям и понимаю, что мы им штук пять загрузили бы в первом тайме и сказали бы: «Ребята, до свидания!»

Мы решили прикинуть, насколько он прав.

Отдельная история

Прозвучало заявление громко, но в целом такая позиция Павлюченко не новость. Он и перед Евро-2020 скептически оценивал сборную Станислава Черчесова, сравнивая ее с составом Гуса Хиддинка, который дошел до полуфинала в 2008-м. При этом весной Павлюченко вспоминал, как центр поля цементировал Игорь Денисов, который бронзовое Евро пропустил после скандальной истории с реакцией на звонок Александра Бородюка.

Была еще травма Павла Погребняка в предварявшем турнир контрольном матче с Сербией, а также решение тренерского штаба пригласить не игравшего в отборочном цикле Сергея Семака и перейти на схему с четырьмя защитниками, одним из которых неожиданно стал Юрий Жирков. Да и Александр Колодин провел лучший турнир в карьере, хотя в глобальном смысле его достижения несравнимы с Алексеем и Василием Березуцкими. То есть очевидно, что Евро-2008 взят как некий пик того поколения, который по сути отдельная история.

В ней, например, не найдется места Александру Кержакову. Одному из символов национальной команды, до сих пор лучшему бомбардиру в ее истории, чье достижение Артем Дзюба только повторил. Наверное, правильнее вести речь именно о поколении времен Хиддинка и Дика Адвоката — перестройка началась уже при Фабио Капелло.

Сборная России-2008. Оптимальный состав. Версия «СЭ».

Разные подходы

Но еще сложнее понять, что такое нынешняя сборная России. Коллектив с расширенными списками из 40 человек, новыми капитанами в каждом матче и ротацией состава, которая необходима, чтобы выдерживать фирменный прессинг Валерия Карпина. По сути, начиная с прошлой осени, за год, мы увидели уже три версии национальной команды.

Одна выступала в Лиге наций и, по сути, начинала отбор на ЧМ-2022. Вторая поехала на чемпионат Европы, где, что такое большой турнир, впервые поняли Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин и Александр Соболев. С третьей мы знакомимся на решающем отрезке квалификации на ЧМ в Катар, и это еще до конца не сформировавшийся коллектив, в котором возможны изменения. С Карпиным по большому счету толком не работал наш самый успешный легионер Александр Головин и по-прежнему находящийся вне игры Магомед Оздоев.

То есть в возможных сравнениях сборных разных лет слишком много условностей. И если согласные с мнением Павлюченко обязательно вспомнят Александра Анюкова, то у сторонников нового поколения обязательно возникнет вопрос: как забыть Марио Фернандеса? Еще в сентябре натурализованный бразилец выходил против Хорватии, но неужели его решение о завершении карьеры в сборной перечеркивает все, что было прежде? Даже не на историческом ЧМ-2018, а в этом году — на старте отбора и на чемпионате Европы.

Если кто-то считает, что сравнивать надо по формуле «здесь и сейчас», — это тоже не работает. В победном матче со Словенией справа в обороне появился Алексей Сутормин, только кто может гарантировать, что вышедший в Мариборе с капитанской повязкой зенитовец еще хоть раз сыграет в главной команде страны на этой позиции? Тем более после возвращения в строй Вячеслава Караваева. Соответственно, при широком взгляде на два поколения сборной Фернандес, возможно, даже предпочтительнее Анюкова, а Караваев как минимум сопоставим со своим предшественником в клубе и сборной.

Футбольный симулятор

Пожалуй, стоит пойти от очевидного, определив позиции, где у кого-то есть явное преимущество. Как у Игоря Акинфеева в воротах, Сергея Игнашевича в центре обороны, Жиркова на левом фланге и Андрея Аршавина в атаке. А дальше начинаются сплошные оговорки, напоминающие вечные споры о том, кто круче — Пеле или Марадона. Де-факто это подход из футбольного симулятора, где по умолчанию игроки находятся в максимально возможном для себя состоянии.

И тут можно спорить до посинения, но при несомненном игровом интеллекте пары центральных хавов в лице Семака и Константина Зырянова нет ощущения, что они раскатали бы что черчесовскую, что карпинскую среднюю линию. Кузяев, Фомин и Баринов уж точно не безнадежны. А Федор Смолов в своем идеальном состоянии — не говоря уже об игравшем важнейшую роль в сборной последних лет Дзюбе — точно не хуже Павлюченко. Вот только как забыть прекрасного полузащитника Романа Широкова, который на Евро-2008 против Испании вдруг отправился в центр обороны и после предсказуемого поражения больше на турнире на поле не выходил?

Хиддинк тогда удивил, но как бы он сыграл против Карпина? Взял свое за счет более надежных вратаря и обороны, а также гения Аршавина или задохнулся бы под прессингом, не найдя противоядия против условного Головина или в хорошем смысле непредсказуемого Арсена Захаряна? Даже на бумаге не кажется, что это были бы 5:0 — не то что в первом тайме, а вообще.

Сборная России-2021. Оптимальный состав. Версия «СЭ».

Да и фарт Карпина, о котором все говорили осенью, из песни не выкинуть. С одним не поспоришь — игра получилась бы жаркой, только увидеть ее и прославленный нападающий, и мы с вами можем только в своем воображении.