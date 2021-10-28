«Какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Разве что полы помыть». Губерниев уничтожил Павлюченко

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» проехался по известному телеведущему Дмитрию Губерниеву. Бывший нападающий назвал его дном, раскритиковал за эфир с Ольгой Бузовой и сказал, что не подаст комментатору руки.

Дмитрий ответил Павлюченко максимально жестко.

— Рома Павлюченко попал в категорию людей, про которых вспоминают только, когда он что-то говорит обо мне, — начал Губерниев. — Так же он забытый, глупый и никому не нужный человек.

— Он вспомнил, как его звали в студию на «Матч ТВ», но узнав, что там помимо Аршавина будете вы, — отказался.

— А вы можете представить, что было бы, если бы Павлюченко пришел ко мне в студию? Он все понимает и боится. Это понятно. Рому жалко. Когда-то он неплохо играл в футбол, а сейчас превратился в абсолютное ничто.

Да и, честно говоря, думаю, что он преувеличивает насчет эфира — ну какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчет в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится — тряпкой в ведро не попадет.