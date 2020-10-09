9 октября 1999 года сборная России сыграла вничью с Украиной в матче за выход на чемпионат Европы-2000 со счетом 1:1.

Для выхода на Евро национальной команде нужна была победа, однако за две минуты до истечения основного времени Россия упустила победу из-за знаменитой ошибки Александра Филимонова.

Россия заняла третье место в группе и не квалифицировалась на чемпионат Европы. Украинцы получили право сыграть в стыковых матчах со словенцами.

«Филимонов прошептал: «Извините». Сел, обхватил голову руками и не двигался». История великой игры Россия — Украина