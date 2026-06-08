Сборная России по футболу прилетела в Калининград

Пресс-служба РФС сообщила о прибытии сборной России по футболу в Калининград.

В аэропорту игроков и тренерский штаб встретили с караваем под русскую песню «Калинка».

Во вторник, 9 июня, Россия сыграет в Калининграде против Тринидада и Тобаго. Начало матча — в 19.00 по московскому времени. Ранее в пресс-службе РФС сообщили «СЭ», что на игру реализовано около 30 тысяч билетов.

28 мая Россия в Каире уступила Египту со счетом 0:1, а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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