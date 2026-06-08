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Сегодня, 14:50

Губернатор Калининградской области об игре сборной России: «Важно для нас, видим ажиотаж»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от проведения товарищеского матча сборной России в регионе.

«С билетами на матч все нормально. Звонят друзья и говорят, что приедут. Это важная игра для нас, мы видим ажиотаж. В этом году у нас 80-летие Калининградской области, запланировано много мероприятий. Болельщики могут задержаться еще на несколько дней», — сказал Беспрозванных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

Во вторник, 9 июня, Россия сыграет в Калининграде против Тринидада и Тобаго. Начало матча — в 19.00 по московскому времени. Ранее в пресс-службе РФС сообщили «СЭ», что на игру реализовано около 30 тысяч билетов.

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