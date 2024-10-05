Тренер «Тюмени» Меньщиков не считает критическими результаты команды в этом сезоне

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков поделился мнением о результатах команды на старте сезона Мелбет-Первой лиги.

«Где-то проиграли по делу, а где-то нет. Были судейские ошибки, пытаемся выправлять ситуацию. Конечно, такой старт давит на футболистов и тренерский штаб. Но ситуация не критичная, будем исправляться», — сказал Меньщиков.

После 12 туров первой лиги «Тюмень» набрала 5 очков и занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице.