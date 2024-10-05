«СКА-Хабаровск» упустил победу над «Уфой», команды обменялись голами в концовке матча

«СКА-Хабаровск» на выезде не удержал победу над «Уфой» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

У гостей отметились Альбек Гонгапшев и Яо Жан Шарль, который забил два гола — на 81-й и 84-й минутах. У хозяев отличились Владислав Адаев, Даниил Корнюшин и Артем Гуренко, чей гол на 90+4-й минуте поставил точку в матче.

Хабаровский клуб продлил серию без поражений в первой лиге до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. «СКА-Хабаровск» с 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками — на 17-й строчке.