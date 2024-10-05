«СКА-Хабаровск» упустил победу над «Уфой», команды обменялись голами в концовке матча
«СКА-Хабаровск» на выезде не удержал победу над «Уфой» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.
У гостей отметились Альбек Гонгапшев и Яо Жан Шарль, который забил два гола — на 81-й и 84-й минутах. У хозяев отличились Владислав Адаев, Даниил Корнюшин и Артем Гуренко, чей гол на 90+4-й минуте поставил точку в матче.
Хабаровский клуб продлил серию без поражений в первой лиге до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. «СКА-Хабаровск» с 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками — на 17-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|12
|6
|6
|0
|10-4
|24
|
2
|Торпедо
|12
|5
|7
|0
|19-11
|22
|
3
|Урал
|12
|6
|3
|3
|17-11
|21
|
4
|Черноморец
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
5
|Балтика
|12
|5
|5
|2
|12-9
|20
|
6
|Чайка
|12
|4
|5
|3
|15-11
|17
|
7
|Сочи
|12
|4
|5
|3
|17-14
|17
|
8
|Родина
|12
|4
|5
|3
|13-12
|17
|
9
|Енисей
|12
|5
|1
|6
|13-13
|16
|
10
|Нефтехимик
|12
|4
|4
|4
|11-13
|16
|
11
|СКА-Хаб.
|13
|4
|4
|5
|14-21
|16
|
12
|Ротор
|12
|3
|6
|3
|9-8
|15
|
13
|Сокол
|12
|3
|6
|3
|8-11
|15
|
14
|КАМАЗ
|12
|4
|2
|6
|11-9
|14
|
15
|Алания
|12
|2
|5
|5
|6-9
|11
|
16
|Уфа
|13
|2
|5
|6
|13-18
|11
|
17
|Шинник
|12
|2
|5
|5
|7-13
|11
|
18
|Тюмень
|12
|1
|2
|9
|8-19
|5
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.10
|12:00
|
Уфа – СКА-Хаб.
|3 : 3
|5.10
|16:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|5.10
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|- : -
|5.10
|20:00
|
Родина – Арсенал
|- : -
|6.10
|15:00
|
Шинник – Енисей
|- : -
|6.10
|17:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|6.10
|19:00
|
Балтика – Нефтехимик
|- : -
|6.10
|19:00
|
Сочи – Чайка
|- : -
|7.10
|19:45
|
Сокол – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|6
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|5
|
|
Максим Савельев
Енисей
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|11
|1
|3
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