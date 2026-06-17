Даев присоединился к тренерскому штабу «Торпедо»

Вячеслав Даев вошел в тренерский штаб основной команды «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.

Даев выступал за «Торпедо» на позиции защитника в 1999-2001 годах и на протяжении многих лет работал в системе клуба. Он дважды был исполняющим обязанности главного тренера черно-белых, а с октября 2008 года по декабрь 2009-го возглавлял «Торпедо».

Позднее Даев работал в академиях «Локомотива», «Торпедо» и московского «Динамо».

По итогам сезона-2025/26 «Торпедо» с 46 очками заняло девятое место в турнирной таблице Первой лиги.