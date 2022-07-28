«Рубин» сделал предложение о покупке форварда ДАК Крстовича

По информации «СЭ», «Рубин» сделал предложение словацкому клубу ДАК о покупке нападающего сборной Черногории Николы Крстовича.

За 22-летнего футболиста казанцы готовы заплатить около 2 млн евро.

В прошлом сезоне за ДАК Крстович забил 10 голов в 33 матчах. В этом сезоне нападающий забил 6 голов в 5 матчах чемпионата и квалификации Лиги конференций.

В июне Крстович дебютировал за сборную Черногории — в матче Лиги наций против Боснии. Всего у нападающего 3 матча за сборную и 1 ассист.