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Сегодня, 22:00

«Рубин» сделал предложение о покупке форварда ДАК Крстовича

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никола Крстович.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», «Рубин» сделал предложение словацкому клубу ДАК о покупке нападающего сборной Черногории Николы Крстовича.

За 22-летнего футболиста казанцы готовы заплатить около 2 млн евро.

В прошлом сезоне за ДАК Крстович забил 10 голов в 33 матчах. В этом сезоне нападающий забил 6 голов в 5 матчах чемпионата и квалификации Лиги конференций.

В июне Крстович дебютировал за сборную Черногории — в матче Лиги наций против Боснии. Всего у нападающего 3 матча за сборную и 1 ассист.

ФК Рубин (Казань)
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